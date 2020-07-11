Geçen sezon yayınlandığı tarihlerde en çok konuşulan programlardan biri olan MasterChef yarışması, bu sene de iddialı olacak. Yeni sezonda da Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri olarak katılacağı yemek yarışma programına başvurular başladı. Peki, MasterChef başvuru nasıl yapılır? MasterChef ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

Geçen sezon ekranlarda fırtınalar estiren MasterChef, bu seneye de iddialı başlamak istiyor. Jüri üyelerinde değişiklik olmazken, MasterChef yarışmasının yakın zamanda başlaması bekleniyor.

MASTERCHEF YENİ SEZON NE ZAMAN?

MasterChef için henüz yeni sezon başlama tarihi duyurulmadı. Yayınlanan fragmanlarda sadece “Yakında” bilgisi paylaşıldı. Ancak 2019 yılının Masterchef Türkiye programı Ağustos ayında başlamıştı. Bu yıl Masterchef 2020’nin yaz aylarında başlayacağı tahmin ediliyor.

MASTERCHEF BAŞVURU EKRANI



MASTERCHEF'E NASIL BAŞVURULUR

14 MasterChef adayının kıyasıya rekabet edeceği programda profesyonel şefler; Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alacak. Bu üç isim programda hem jüri üyesi hem de sunucu olarak görev alacak. Masterchef başvurusu yapmak için yukarıdaki linki tıklayabilirsiniz.