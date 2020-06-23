Masterchef başvurusu nasıl yapılır? MasterChef yeni sezon ne zaman başlayacak belli mi?

Masterchef başvurusu nasıl yapılır? MasterChef yeni sezon ne zaman başlayacak belli mi?

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef'in yeni sezonu için başvrular alınmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon adından sıkça söz ettiren MasterChef'te yer alan isimler yeni sezonda da kendilerinden istenen yemekleri üç jüri üyesine beğendirmeye çalışacak. Peki Masterchef’e nasıl başvurulur?

Masterchef yarışmasının başlamasıyla birçok kişi Masterchef yarışmasına dair ayrıntıları araştırıyor. Masterchef dünya mutfağına yeni şefler kazandırmasıyla da biliniyor ve birçok ülkede yayınlanıyor. İşte detayları…

MASTERCHEF'E NASIL BAŞVURULUR

14 MasterChef adayının kıyasıya rekabet edeceği programda profesyonel şefler; Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alacak. Bu üç isim programda hem jüri üyesi hem de sunucu olarak görev alacak. Masterchef başvurusu yapmak için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

MASTERCHEF BAŞVURU LİNKİ

MASTERCHEF YENİ SEZON NE ZAMAN?

MasterChef için henüz yeni sezon başlama tarihi duyurulmadı. Ancak 2019 yılının Masterchef Türkiye programı Ağustos ayında başlamıştı. Bu yıl Masterchef 2020’nin yaz aylarında başlayacağı tahmin ediliyor.