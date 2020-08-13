MasterChef Berk İlter kimdir? Berk İlter kaç yaşındadır, mesleği nedir?

MasterChef'te heyecan devam ediyor. Yarışmacılar, 8 kişinin yarışacağı ana kadroya kalabilmek için şefler önünde bütün hünerlerini sergiliyor. MasterChef dün akşam yayınlanan bölümde, 20 yaşındaki Berk İlter finale kalmaya hak kazanan yarışmacı oldu. Peki, Berk İlter kimdir? Berk İlter’in mesleği nedir? İşte tüm detaylar…

Ekranların en sevilen yemek yarışma programı olan MasterChef de son 8'e kalmak için final heyecanı yaşanıyor. Mutfakta sergilediği emin tavırlar ile aşçılık sanatını konuşturan Berk İlter, bir üst tura yükselmeye hak kazandı. İşte MasterChef Berk İlter'in yaşı ve hayatı…

MASTERCHEF BERK İLTER KİMDİR?

Aslen Tokat'lı olan ve yarışmaya İstanbul'dan katılan Berk İlter, 20 yaşında. 13 yaşından beri mutfakta olduğunu söyleyen Berk İlter, yurt dışında eğitim almış. Başarılı yarışmacı, ilk turda General Tso Chicken yemeği ile jüri karşısına çıktı. Başarılı bir tabak çıkaran Berk İlter, üç evet oyu alarak üst tura çıkmayı başarmıştı.