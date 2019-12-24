MasterChef birinci eleme adayı kim oldu? MasterChef’te final haftası!
MasterChef’te Pazartesi, Salı ve Perşembe akşamları üçer oyun oynanacak. En az puanları alanlar Cuma akşamı yarışacak ve bir kişi elenecek. Geriye kalan üç isim Cumartesi akşamı yeniden ter dökecek, böylece son iki isim ortaya çıkacak. Pazar akşamı yapılacak oyunlarda en yüksek puanı toplayan birinci olacak.
MASTERCHEF BİRİNCİ ELEME ADAYI: EKİN
Birinci yemek: Mac&Cheese
İkinci yemek: Yaratıcı havyar sunumu
Üçüncü yemek: Surf&Turf