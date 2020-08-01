MasterChef bugün neden yok? MasterChef yeni bölüm ne zaman? 1 Ağustos TV8 yayın akışı…
MasterChef yeni bölümü bugün yayınlanmayacak. TV8 yayın akışında MasterChef yeni bölümü göremeyen izleyiciler MasterChef neden yok, MasterChef yeni bölüm ne zaman sorularına yanıt aramaya başladı. İşte nedeni ve yeni bölüm tarihi…
TV8 YAYIN AKIŞI
MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?
MasterChef bu akşam TV8 yayın akışında yer almıyor. Programın Kurban Bayramı nedeniyle izleyici karşısına çıkmadığı tahmin ediliyor. MasterChef yeni bölümleriyle bayramdan sonra ekranlarda olacak.