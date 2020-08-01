Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
MasterChef bugün neden yok? MasterChef yeni bölüm ne zaman? 1 Ağustos TV8 yayın akışı…
MasterChef bugün neden yok? MasterChef yeni bölüm ne zaman? 1 Ağustos TV8 yayın akışı…
MasterChef yeni bölümü TV8 yayın akışı içerisinde yer almıyor. Fenomen yarışma programının yeni bölümünü bekleyen izleyiciler "MasterChef neden yok, bugün yayınlanmayacak mı?" sorularının yanıtını arıyor. İşte detaylar...
Magazin 1 Ağustos 2020 - 20:52

MasterChef yeni bölümü bugün yayınlanmayacak. TV8 yayın akışında MasterChef yeni bölümü göremeyen izleyiciler MasterChef neden yok, MasterChef yeni bölüm ne zaman sorularına yanıt aramaya başladı. İşte nedeni ve yeni bölüm tarihi…

TV8 YAYIN AKIŞI

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

MasterChef bu akşam TV8 yayın akışında yer almıyor. Programın Kurban Bayramı nedeniyle izleyici karşısına çıkmadığı tahmin ediliyor. MasterChef yeni bölümleriyle bayramdan sonra ekranlarda olacak.

Etiketler