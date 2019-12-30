MasterChef Cemre kimdir? MasterChef birincisi Cemre Uyanık kaç yaşında ve nereli?

Program başladığı ilk günden beri duruşu ve yemekleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran yarışmacı Cemre Uyanık birinci oldu. Kaptanlık yarışmalarında ve takım yarışmalarında en iyi yemekleri yapan isimlerden biri olan Cemre, kendini geliştirmek için birçok ülkenin mutfaklarında çalıştığı belirtmişti.

CEMRE UYANIK KİMDİR?

27 yaşında olan Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu söyledi. MasterChef Türkiye'nin beşinci bölümünde Cemre Uyanık, yaptığı tatlıyla jüriyi ikna etti ve 14 yarışmacıdan biri olmaya hak kazandı.