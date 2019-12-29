MasterChef Cemre Uyanık kimdir, kaç yaşındadır?

MasterChef Türkiye'nin finalistlerinden biri Cemre Uyanık. Program başladığı ilk günden beri duruşu ve yemekleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran yarışmacının Pazar akşamı yapılan dev finalde MasterChef olup olamayacağı merak ediliyor. İşte MasterChef Cemre Uyanık hakkında merak edilenler...

MasterChef Türkiye’nin en iddialı yarışmacılarından biri olan Cemre Uyanık’ın finale kalması kimseyi şaşırtmadı. Kaptanlık yarışmalarında ve takım yarışmalarında en iyi yemekleri yapan isimlerden biri olan Cemre, kendini geliştirmek için birçok ülkenin mutfaklarında çalıştığı belirtti. Rakiplerini bir bir eleyen Cemre Uyanık ile ilgili merak edilenler haberimizde.

CEMRE UYANIK KİMDİR?

27 yaşında olan Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye’ye İstanbul’dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef’e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu söyledi. MasterChef Türkiye’nin beşinci bölümünde Cemre Uyanık, yaptığı tatlıyla jüriyi ikna etti ve 14 yarışmacıdan biri olmaya hak kazandı.