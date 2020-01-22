MasterChef Cemre’ye sordular: Alican sevgilin mi?

MasterChef Türkiye'nin finale kalan iki başarılı yarışmacısı Cemre Uyanık ve Alican Sabunsoy arasında aşk yaşandığı iddia edilmişti. Bir takipçisinin "Alican ile sizi çok yakıştırıyorum, aranızda öyle bir şey var mı?" sorusuna Cemre "Görüşmüyorum" yanıtını vererek bir kez daha aralarının kötü olduğunu açıklamış oldu.

Masterchef yarışmasını birincilikle bitiren Cemre’den Alican’la ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Instagram hesabından soru cevap yapan ve bir dönem kavga ettikleri konuşulan Cemre ve Alican arasında sular durulmuyor.

“ALİCAN’LA GÖRÜŞMÜYORUM”

‘Alican ile aranız nasıl ben sizi çok yakıştırıyorum ya da öyle bir şey var mı?’ sorusuna Cemre’nin verdiği yanıt dikkat çekti. Masterchef Cemre bu soruya ‘Görüşmüyorum’ yanıtını vererek bir kez daha aralarının kötü olduğunu açıklamış oldu.