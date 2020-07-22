MasterChef Danilo Zanna’nın eşi kimdir? Tuğçe Demirbilek aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

Ekranların fenomen yarışmalarından MasterChef’te jüri üyeli yapan Danilo Zanna’nın eşinin kim olduğu merak ediliyor. 2012 yılında evlenen Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek çiftinin bir oğlu bulunuyor. İşte Tuğçe Demirbilek’in merak edilen hayatı…

MasterChef, yeni sezonunun başlamasıyla birlikte yeniden çok konuşmaya başlandı. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken MasterChef jüri üyesi Danilo Zanna ile ilgili internette aramalar arttı. İşte Danilo Zanna'nın ve eşi Tuğçe Demirbilek'in hayatı…

TUĞÇE DEMİRBİLEK KİMDİR?

Tuğçe Demirbilek, 1981 yılında dünyaya gelmiştir. Giresunlu olan Tuğçe Demirbilek, 2012 yılında Danilo Zanna ile evlenmiştir. Çiftin, Zeno Tibet adını verdiği bir oğulları bulunmaktadır.

Danilo Zanna, eşi ile nasıl tanıştığını ve evlendiğini geçtiğimiz günlerde şöyle anlatmıştı;

“Bir gün benim bir Türk arkadaşım beni Türkiye'ye davet etti. Buraya geldiğimde biriyle tanıştım ve aşık oldum. Bugün kendisi eşim. Evlendikten sonra burada yaşamaya karar verdik. Aslında ben Şangay'a gitmek istiyordum ama bunları düşünürken eşim bana hamile olduğunu söyledi ve Çin'in yemeklerine ve yaşam tarzına uyum sağlayamayacağını söyledi. İstanbul'da yaşamaya devam ettik”



DANİLO ZANNA KİMDİR?

Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde dünyaya geldi. Üç kardeşten en küçüğü olan Danilo Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalya’da Gastronomi okudu. Seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de aşkı bulunca burada kalmaya karar verdi.

Çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başladı. İstanbul Culinary Enstitute’de İtalyan yemekleri workshopları hazırladı ve gastronomi öğrencilerine danışmalık yaptı. Derya’nın Dünyası, İtalyan İşi, Elin Oğlu, Aşk Zamanı, İyi Fikir, Görümce, Lezzetin Şarkısı, Lezzet Akademisi gibi projelerin içerisinde yer aldı.

“Bir İtalyan, bir Hollandalı… 20 şehir, 20 farklı AB projesi” sloganıyla yola çıkan Avrupa'dan Anadolu'ya Lezzetler programında Wilco van Herpen ile birlikte Türkiye'nin farklı illerini gezdi.

Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin 2013 doğumlu Zeno Tibet adında bir oğlu var. 2019 yılından itibaren MasterChef Türkiye'nin jüri üyeliğini üstlenen Danilo Zanna, oğlu ve eşiyle çekildiği fotoğrafları sık sık sosyal medyadan paylaşıyor.