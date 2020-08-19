MasterChef dokunulmaz oyununu kim kazandı? MasterChef son bölüm yaşananlar…

Ekranların en sevilen yemek yarışma programı olan MasterChef’te bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef Türkiye son 16 yarışmacıları ve takımları geçtiğimiz gün belli olmuştu. Bugün ise takımlar dokunulmaz oyununu kazanmak için tüm hünerlerini sergiledi. İşte 18 Ağustos MasterChef son bölüm yaşananlar…

TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te bu akşam büyük heyecan yaşandı. Beş farklı yemeğin yapıldığı akşamda dokunulmaz oyunu nefesleri kesti. MasterChef'te yarışmacılar kırmızı ve mavi takım olarak ayrılmıştı. Bu akşam yapılan birbirinden zor yemekler sonrası mavi takım dokunulmazlık oyununu kazanan taraf oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZ OYUNU

MasterChef'te bu akşam yayınlanan bölümde şefler takımlardan taze kabak çorbası, baklava hamurunda mantarlı börek, ılık manda kaymağı ile semizotu salatası, dana nuar ve polenta ile şeftalili parfe yapmalarını söyledi. 1 saat verilen sürenin sonunda MasterChef jürisi şefler Mehmet, Danilo ve Somer ortaya çıkartılan yemekleri tattı.

Mavi takım, mantarlı börek, kabak çorbası ve semizotu salatasını daha iyi yaparak dokunulmazlık oyunun kazandı. Kırmızı takımın yaptığı parfe ile dana nuar rost ve palenta ise şefler tarafından daha fazla beğenildi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN BELLİ OLDU

Büyük heyecana sahne olan dokunulmazlık oyununun sonucunu jüri sırasıyla açıkladı. Dokunulmazlık yarışmasında 3. olan isim Furkan oldu. Dokunulmazlık oyununda 2. olan isim Ayyüce oldu. Dokunulmazlığı kazanan isim ise Duygu oldu.