MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef eleme adayları…
MasterChef’in son bölümünde oyunu Kırmızı takım 6 puanla kazandı. Suna’nın takımı olan Mavi takım ise kendi aralarında dokunulmazlık oyununu oynadı. Mehmet Şef’in özel yemeğini birebir yapmaya çalışan yarışmacılar çok zorlandı. Güzide, Yasin ve Mustafa tabaklarını tamamlayamazken şefler Batuhan ile Suna’nın tabaklarını beğendi.
DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
En iyi tabağı ortaya koyan BATUHAN dokunulmazlığı kazandı.
ELEME ADAYLARI
Batuhan’ın belirlediği eleme adayı: GÜZİDE
Mavi takımın oylama sonucu belirlediği isim: YEKATERİNA