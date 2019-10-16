Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef eleme adayları…
MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef eleme adayları…
MasterChef'in son bölümünde Mavi takımın kaptanı Suna, Kırmızı takımın kaptanı ise Ekin oldu. Takımlar her şeylerini ortaya koyarak şeflerin verdiği menüyü pişirdi. Misafirler oylarını kullandı. Peki MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef eleme adayları...
Sozcu.com.tr
Magazin 16 Ekim 2019 - 00:17

MasterChef’in son bölümünde oyunu Kırmızı takım 6 puanla kazandı. Suna’nın takımı olan Mavi takım ise kendi aralarında dokunulmazlık oyununu oynadı. Mehmet Şef’in özel yemeğini birebir yapmaya çalışan yarışmacılar çok zorlandı. Güzide, Yasin ve Mustafa tabaklarını tamamlayamazken şefler Batuhan ile Suna’nın tabaklarını beğendi.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

En iyi tabağı ortaya koyan BATUHAN dokunulmazlığı kazandı.

ELEME ADAYLARI

Batuhan’ın belirlediği eleme adayı: GÜZİDE

Mavi takımın oylama sonucu belirlediği isim: YEKATERİNA

Son güncelleme: 00:18 - 16.10.2019