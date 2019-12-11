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MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte birinci eleme adayı…
MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte birinci eleme adayı…
MasterChef'te büyük finale geri sayım başladı. Son 6 yarışmacı finalde yer alabilmek için her şeylerini ortaya koyuyor. Son bölümde mavi takımda Güzide, Rıfat ve Alican, kırmızı takımda ise Ekin, Batuhan ve Cemre yer aldı. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte birinci eleme adayı...
Sozcu.com.tr
Magazin 11 Aralık 2019 - 00:23

MasterChef’in son bölümünde mavi ve kırmızı takımdan yaratıcı bir yemek yapmaları istendi. Kırmızı takımın tabağı daha çok beğenildi. Mavi takım eleme oyununda bıldırcın dolması yaptı. Alican birinciliği göğüsledi. Birinci eleme adayı Rıfat oldu.

MasterChef’te bu hafta son kez takım oyunu oynanıyor, önümüzdeki hafta yarışmacılar artık bireysel mücadele verecek. Çarşamba ve Perşembe akşamları birer kişi daha eleme adayı olacak. Cuma akşamı 3 eleme adayı mücadele edecek ve bir kişi elenecek.

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