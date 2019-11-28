MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte eleme adayları…
MasterChef’in son bölümünde dokunulmazlığı Mavi takım aldı. Dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Trabzon hurması ve kestane ile yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Ancak dört yarışmacının yemeği de beğenilmedi. Bu nedenle bireysel dokunulmazlığı kimse alamadı.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI: RIFAT, GÜZİDE, BATUHAN ve KIVANÇ
MasterChef’te bu hafta eleme oyunu Cuma akşamı yayınlanacak.
MASTERCHEF İKİNCİ DOKUNULMAZLIK
Dokunulmazlığı hiç kimse alamadı. Takım kendi içinde oylama yaptı BATUHAN ve KIVANÇ eleme adayları oldu.
MASTERCHEF BİRİNCİ DOKUNULMAZLIK
Dokunulmazlığı kazanan isim: EKİN
Ekin'in belirlediği isim: RIFAT
Takımın oylama sonucu belirlediği isim: GÜZİDE