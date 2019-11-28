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MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte eleme adayları…
MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte eleme adayları…
MasterChef'in son bölümünde menü mantılardan oluştu. Şefler yarışmacılardan; Kayseri, Sinop, Hingel ve tepsi mantısı yapmasını istedi. Mavi ve Kırmızı takım ikişer eşit oy alınca kalan malzemelerle 15 dakika içinde yeni bir mantı yapıldı. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte eleme adayları...
Sozcu.com.tr
Magazin 28 Kasım 2019 - 00:27

MasterChef’in son bölümünde dokunulmazlığı Mavi takım aldı. Dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Trabzon hurması ve kestane ile yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Ancak dört yarışmacının yemeği de beğenilmedi. Bu nedenle bireysel dokunulmazlığı kimse alamadı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI: RIFAT, GÜZİDE, BATUHAN ve KIVANÇ

MasterChef’te bu hafta eleme oyunu Cuma akşamı yayınlanacak.

MASTERCHEF İKİNCİ DOKUNULMAZLIK

Dokunulmazlığı hiç kimse alamadı. Takım kendi içinde oylama yaptı BATUHAN ve KIVANÇ eleme adayları oldu.

MASTERCHEF BİRİNCİ DOKUNULMAZLIK

Dokunulmazlığı kazanan isim: EKİN

Ekin'in belirlediği isim: RIFAT

Takımın oylama sonucu belirlediği isim: GÜZİDE

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Son güncelleme: 00:28 - 28.11.2019
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