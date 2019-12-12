MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte MasterChef eleme adayları…
MasterChef’in son bölümünde dokunulmazlığı mavi takım kazandı, kırmızı takımın dolmaları lezzet bakımından kırmızı takıma göre yavan bulundu. Kırmızı takımda yer alan Ekin, Batuhan ve Cemre eleme oyunu oynadı.
ELEME ADAYLARI: RIFAT ve BATUHAN
Eleme oyununda 3 protein ve 3 sebze verildi, yarışmacılardan bu öğelerden yaratıcı bir tabak çıkarmaları istendi. Yarışmacılar sırayla seçim yaptı. Ekin, somon ve bal kabağı seçti, Batuhan kuzu ve pırasa seçti, Cemre ise bonfile ve mantar seçti.
Şefler en yaratıcı tabak olarak Ekin’i seçti.
Cemre ile Batuhan arasından eleme adayı belirlendi.
Eleme adayı: Batuhan