MasterChef'in son bölümünde kırmızı ve mavi takım tavuk, kuzu ve dana sarma yaptı. Şefler, yarışmacılara bir sürpriz yaptı. Oyun sırasında yarışmacılar her 15 dakikada bir istasyon değiştirdi. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte MasterChef eleme adayları...