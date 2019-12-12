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MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte MasterChef eleme adayları…
MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte MasterChef eleme adayları…
MasterChef'in son bölümünde kırmızı ve mavi takım tavuk, kuzu ve dana sarma yaptı. Şefler, yarışmacılara bir sürpriz yaptı. Oyun sırasında yarışmacılar her 15 dakikada bir istasyon değiştirdi. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte MasterChef eleme adayları...
Sozcu.com.tr
Magazin 12 Aralık 2019 - 00:45

MasterChef’in son bölümünde dokunulmazlığı mavi takım kazandı, kırmızı takımın dolmaları lezzet bakımından kırmızı takıma göre yavan bulundu. Kırmızı takımda yer alan Ekin, Batuhan ve Cemre eleme oyunu oynadı.

ELEME ADAYLARI: RIFAT ve BATUHAN

Eleme oyununda 3 protein ve 3 sebze verildi, yarışmacılardan bu öğelerden yaratıcı bir tabak çıkarmaları istendi. Yarışmacılar sırayla seçim yaptı. Ekin, somon ve bal kabağı seçti, Batuhan kuzu ve pırasa seçti, Cemre ise bonfile ve mantar seçti.

Şefler en yaratıcı tabak olarak Ekin’i seçti.

Cemre ile Batuhan arasından eleme adayı belirlendi.

Eleme adayı: Batuhan