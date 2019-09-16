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MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte MasterChef eleme adayları…
MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte MasterChef eleme adayları…
MasterChef'in son bölümünde Mavi ve Kırmızı takım Çeşme Alaçatı'ya gitti ve gurmelere deniz ürünleri ağırlıklı bir menü hazırladı. Konuklar iki takımın yemeklerini yedi ve puanlarını verdi. Oyunu kaybeden takımdan iki eleme adayı çıktı. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte MasterChef eleme adayları...
Sozcu.com.tr
Magazin 16 Eylül 2019 - 23:53

MasterChef’te yarışmacılar kısıtlı zaman içinde kendilerinden istenen yemekleri en güzel şekilde yapmaya çalıştı. Jüri üyeleri yarışmacıları zorlamaya ve azarlamaya devam ediyor. Son bölümün ilk etabında Mavi ve Kırmızı takım dokunulmazlık için yarıştı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı: 8 Mavi: 6

Mavi takımın yarışmacıları dokunulmazlığı kaybedince kendi aralarında ikinci etabı oynadı. Menü yeşil körili tavuk ve pirinç piavıydı. Kazanan kişi dokunulmazlığı elde etti.


DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Jüri; Suna, Yasin ve Cemre’nin tabaklarını beğendi.

İkinci aşamada Cemre elendi.

Ancak dokunulmazlığı YASİN kazandı.

Soldan sağa: Cemre, Yasin ve Suna.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan Yasin’in belirlediği kişi:

Takımın belirlediği kişi: