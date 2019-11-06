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MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte eleme adayları…
MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte eleme adayları…
MasterChef'in son bölümünde yarışmacılar Edirne'ye gittiler ve Kırkpınar'ın başpehlivanlarına yöresel yemekler pişirdiler. Pehlivanlar yemeklerin tadına bakıp kırmızı ve mavi takıma oylarını verdiler. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte eleme adayları...
Sozcu.com.tr
Magazin 6 Kasım 2019 - 00:31

MasterChef’in son bölümünde Balkanlar’a özgü nefis bir menü vardı. Yarışmacılar, pırasa böreği, ciğer sarma, kuzu kol kapama, çene çarpan çorbası ve trileçe tatlısı yaptı. Oylama sonucunda dokunulmazlığı 4-3 skorla kırmızı takım kazandı. Mavi takım kendi arasında yeni bir dokunulmazlık oyunu oynadı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI: MUSTAFA ve SUNA

Dokunulmazlığı kazanan KIVANÇ eleme adayı olarak MUSTAFA‘nın ismini beirledi.

Mavi takımın oylaması sonucu en çok oyu alan  SUNA ve YASİN oldu. Bu durumda kaptan olan Cemre yeniden oy kullandı ve ikinci eleme adayı olarak SUNA‘yı seçti.

Son güncelleme: 00:32 - 06.11.2019
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