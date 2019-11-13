MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef eleme adayları…

MasterChef'in son bölümünde Mavi takımın kaptanlığını Suna, Kırmızı takımın kaptanlığını ise Kıvanç üstlendi. Yarışmacılar bir ilkokula gidip çocuklar için sağlıklı menü hazırladılar. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef birinci eleme adayları...

MasterChef’te yemekler zorlaşıyor, elemeler hızlanıyor. Yarışmacılar her şeylerini ortaya koyarak ve lezzetli yemeği ortaya koymaya çalışıyor. Son bölümde; jüri çocuklar oldu ve oylama sonucunda Kırmızı takım dokunulmazlığı kazandı. Mavi takım kendi içinde dokunulmazlık oyununu oynadı ve en başarılı tabağı Rıfat çıkardı.

MASTERCHEF ELEME POTASINA GİREN İSİMLER: MUSTAFA VE ALİCAN

Dokunulmazlık kazanan isim: Rıfat

Rıfat’ın belirlediği 1.eleme adayı: Mustafa

Mavi takım kendi içinde yaptığı oylama sonucunda Suna 2 oy, Cemre ve Alican 4’er oy aldı.

Bu durumda takım kaptanı suna eleme potasında gidecek ismi belirledi.

Suna‘nın belirlediği 2. eleme adayı: Alican