MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef eleme adayları…
MasterChef’te yemekler zorlaşıyor, elemeler hızlanıyor. Yarışmacılar her şeylerini ortaya koyarak ve lezzetli yemeği ortaya koymaya çalışıyor. Son bölümde; jüri çocuklar oldu ve oylama sonucunda Kırmızı takım dokunulmazlığı kazandı. Mavi takım kendi içinde dokunulmazlık oyununu oynadı ve en başarılı tabağı Rıfat çıkardı.
MASTERCHEF ELEME POTASINA GİREN İSİMLER: MUSTAFA VE ALİCAN
Dokunulmazlık kazanan isim: Rıfat
Rıfat’ın belirlediği 1.eleme adayı: Mustafa
Mavi takım kendi içinde yaptığı oylama sonucunda Suna 2 oy, Cemre ve Alican 4’er oy aldı.
Bu durumda takım kaptanı suna eleme potasında gidecek ismi belirledi.
Suna‘nın belirlediği 2. eleme adayı: Alican