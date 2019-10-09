MasterChef'in Salı akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı. Kırmızı takım yarışmacıları dokunulmaz olmak ve elenmek üzere bir isim belirlemek için yarıştı. Şefler yarışmacılardan aşure yapmalarını istedi. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef eleme adayları...

MasterChef’te bu hafta Mavi takımın kaptanlığını Cemre, Kırmızı takımın kaptanlığını ise Eda üstlendi. Takımlar dokunulmazlığı elde etmek için kıyasıya rekabet etti. Menüyü tamamlamayı başaramayan Kırmızı takım kaybetti.

KIRMIZI TAKIMDAN DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Aşure yaparak dokunulmazlık için mücadele eden yarışmacılardan en beğenilen 3 tabak şöyle: Eda, Suna ve Ekin.

Dokunulmazlığı kazanan isim: Eda

Eda’nın belirlediği isim: Açelya

Kırmızı takımın oylama sonucu belirlediği isim: Batuhan

Çarşamba akşamı iki takım yeni bir dokunulmazlık oyunu oynayacak, kaybeden takımdan 2 kişi eleme potasında yer alacak. Ardından 4 yarışmacı elenmemek için rekabet edecek.