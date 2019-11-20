MasterChef'in son bölümünde şefler ve yarışmacılar Ankara'da bir AVM'ye gitti. Burada toplanan kalabalığa en iyi yemeği yapan takım dokunulmaz oldu. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef eleme potasında yer alan isimler...

MasterChef’in son bölümünde menüde tantuni, goralı ve çikolotalı meyveli krep vardı. Kırmızı ve Mavi takım her şeylerini ortaya koyarak en iyi menüyü hazırlamaya çalıştı. Çok az bir farkla Kırmızı takım dokunulmaz oldu. Mavi takım yarışmacıları Danilo Şef’in özel tabağını en yakın şekilde yapmaya çalıştı. Şefler Alican ile Cemre’nin tabağını beğendi. Yasin, Ekin ve Kıvanç ise başarısız oldu.

ELEME POTASINA GİREN İSİMLER: YASİN VE KIVANÇ

Dokunulmazlık kazanan isim: Cemre

Cemre’nin eleme adayı olarak belirlediği isim: Yasin

Mavi takımın oylaması sonucu Alican ve Kıvanç 4’er oy aldı. Takım kaptanı Alican eleme potasında Kıvanç’ı gönderdi.

Yarışmacılar Çarşamba akşamı ikinci dokunulmazlık oyununu oynayacak.