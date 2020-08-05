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MasterChef Duygu kimdir? Duygu Acarsoy’un hayat hikayesi…
MasterChef Duygu kimdir? Duygu Acarsoy’un hayat hikayesi…
Final turunda MasterChef Türkiye 2020'nin kadrosunda yer almaya hak kazanan Duygu Acarsoy hakkında birçok ayrıntı merak konusu. MasterChef Duygu Acarosy hakkında araştırılan detaylar haberimizde...
Magazin 5 Ağustos 2020 - 12:14

MasterChef’te dikkat çeken yarışmacılardan olan Duygu Acarsoy hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Duygu Acarsoy yurt dışında çeşitli yemek eğitimleri almış bir isim. İşte hayat hikayesi…

MASTERCHEF DUYGU ACARSOY KİMDİR?

Duygu Acarsoy, 35 yaşında. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu olan Duygu Acarsoy, özel bir üniversitede eğitmen şef olarak çalışıyor. Yarışmaya Ankara’dan katılıyor. Profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış (İspanya ve Almanya’da ekşi mayalı ekmekler). Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de mevcut. Sektörde 3,5 senedir eğitmen olarak çalışıyormuş.

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