MasterChef Ekin, yazar İclal Aydın’ın kuzeni çıktı

MasterChef, yayınlanan her bölümüyle büyük mücadelelere sahne oluyor. Birbirinden yetenekli yarışmacıların hünerlerini sergilediği yarışmada başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ekin’in, ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın’ın kuzeni olduğu ortaya çıktı.

BİRLİKTE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından İclal Aydın’la birlikte olan fotoğrafı paylaşan MasterChef Ekin, “İclal ablamın ve Hilal ablamın yeni kitapları hayırlı olsun, Not: kuzeniz” mesajını yazdı.

