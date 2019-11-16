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MasterChef Ekin, yazar İclal Aydın’ın kuzeni çıktı
MasterChef Ekin, yazar İclal Aydın’ın kuzeni çıktı
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te başarılı performansıyla dikkat çeken Ekin Eylem Ulaş'ın yazar İclal Aydın'ın akrabası olduğu ortaya çıktı.
Magazin 16 Kasım 2019 - 11:16

MasterChef, yayınlanan her bölümüyle büyük mücadelelere sahne oluyor. Birbirinden yetenekli yarışmacıların hünerlerini sergilediği yarışmada başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ekin’in, ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın’ın kuzeni olduğu ortaya çıktı.

BİRLİKTE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından İclal Aydın’la birlikte olan fotoğrafı paylaşan MasterChef Ekin, “İclal ablamın ve Hilal ablamın yeni kitapları hayırlı olsun, Not: kuzeniz” mesajını yazdı.

Son güncelleme: 11:17 - 16.11.2019