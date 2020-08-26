MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef’te dokunulmazlık oyunun hangi takım kazandı?

MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef’te dokunulmazlık oyunun hangi takım kazandı?

Masterchef eleme adayları belli oldu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kaybeden mavi takım iki eleme adayını belirledi. Şeflerin istediği Uzakdoğu mutfağı menüsünde kırmızı takım kazanmayı başardı. Peki MasterChef eleme adayları kimler?

Ekranların fenomen yemek programı MasterChef’te mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Uzakdoğu mutfağında lezzetlerin sunulduğu yarışta kazanan taraf kırmızı takım oldu. Dokunulmazlık oyunu ardından mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı ve oylamaya gidildi.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

MasterChef’te Uzakdoğu mutfağı yemeklerinin hazırlandığı dokunulmazlık oyununda kırmızı takım başarılı oldu.

Oyunu kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı ve kazanan Gülşah oldu. Gülşah kazandığı dokunulmazlık ile Emir’i eleme adayı olarak belirledi.

Oylama sonucu ise arkadaşlarından 5 oy alan Ayyüce ikinci eleme aday oldu.

“MASTERCHEF’TE YEDİĞİM EN KÖTÜ YEMEK”

Mavi ve kırmızı takım bu akşam Çin mutfağı ile yarıştılar. Yarışta kırmızı takımda yer alan Serhat’ın yaptığı Çin pilavı şeflerin tepkisini çekti.

Tattıkları yemeği Mehmet şef ‘Üç yılda yediğim en kötü yemek’ ve Danilo şef ise ‘Gerçekten ilk defa MasterChef’te bir yemeği yiyemiyorum’ sözleri ile yorumladı.