MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef’te tüm kurallar değişti!

MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef’te tüm kurallar değişti!

MasterChef, her hafta daha da zorlaşıyor. MasterChef Türkiye yarışmasında yeni kural, eleme oylaması artık olmayacak. Yarışmacılar, birbirlerine oy veremeyecek. Kaybeden takım arasında bireysel yarış uygulanacak ve yemeği kötü yapan yarışmacı direkt eleme potasına gidecek. Peki ilk eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef ile ilgili son gelişmeler...

Son 7 yarışmacının kaldığı MasterChef’te bu hafta tüm sistem değişiyor. Geçtiğimiz hafta Kıvanç’ın elenmesiyle birlikte 7 kişi kalan yarışmacılar bu hafta birinci oyunda Danilo Şef’in tabağını en iyi şekilde yapmaya çalıştılar.

MasterChef’te artık iki oyunun ardından eleme adayları belirlenecek ve bu adaylar yeni bir oyun oynayacak. En kötü tabağı yapan kişi elenecek.

Birinci oyunun sonunda en kötü tabağı yapan Rıfat ve Yasin son ikiye kaldı. YASİN birinci eleme adayı oldu.