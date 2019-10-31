MasterChef eleme adayları belli oldu! İşte MasterChef son bölümde elemeye kalan isimler…

MasterChef eleme adayları haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ardından belli oldu. Her hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarının aksine bu hafta yemekleri tadanlar jüri yerine yarışmacılar oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kaybetti. Kendi aralarında yarıştılar ve yeni eleme isimleri belirlendi. Bu haftaya özel eleme oyunu Perşembe akşamı belirlenecek. Peki MasterChef eleme adayları kimler? İşte eleme potasında yer alan isimler...

MasterChef son bölümde oynanan dokunulmazlık oyunu yine kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Elenme adaylarının belirleneceği oyunda yarışmacılardan 7 çeşit meze isteyen jüri ayrıca yarışmacılara bu haftalık bir sürpriz yaparak her takımdan iki yarışmacının yemekleri tadarak daha güzel olanı seçmelerini istedi. 6 kişinin eleme potasına gireceği hafta ikinci dokunulmazlık oyunun kırmızı takım kaybetti ve iki ismi aday olarak gösterdi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Kırmızı takımın kendi içinde oynadığı dokunulmazlık oyununda Batuhan dokunulmazlığı alarak eleme potasına Suna‘yı gönderdi. Takım oylama yaparak Murat‘ın ismini belirledi.

Böylece daha önceki yarışmalar sonucu eleme adayı olan Ekin, Alican, Rıfat ve Eda‘ya rakip olarak Suna ile Murat da eklenmiş oldu. MasterChef'te bu hafta eleme sonucu Perşembe akşamı belli olacak.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI



MASTERCHEF’TE JÜRİ BU KEZ YARIŞMACILAR

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda şefler takımlardan 5 soğuk ve 2 sıcak meze hazırlamalarını istediler. Takımlardan ikişer kişi dışarıya alındı. Mehmet Şef dışarı alınan yarışmacıların dokunulmazlık oyununda jüri olacaklarını takımların kaderini onların belirleyeceğini açıkladı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda tadımı kırmızı ve mavi takımdan ikişer yarışmacı yaptı. Mavi takım adına Yasin ve Eda yemeklerin tadına bakarken, kırmızı takım adına Murat ve Kıvanç yaptı. Eşitlik bozulmayınca kazanan takımı şefler belirledi.