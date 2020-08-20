MasterChef eleme adayları belli oldu! İşte MasterChef son bölümde kimler eleme adayı oldu?

MasterChef eleme adayları haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ardından belli oldu. Yeni sezonun ilk haftasındaki ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kaybetti. Eleme adayı olmamak için sonrasında mavi takım yarışmacıları kendi aralarında yarıştılar ve yeni eleme isimleri belirlendi. Peki MasterChef eleme adayları kimler? İşte eleme potasında yer alan isimler...

MasterChef son bölümde oynanan dokunulmazlık oyunu yine kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Elenme adaylarının belirleneceği oyunda yarışmacılardan serbest bırakan şefler takımlardan başlangıç, ana yemek ve tatlı olmak üzere üç yemek istedi. 6 kişinin eleme potasına gireceği hafta ikinci dokunulmazlık oyunun mavi takım kaybetti ve iki ismi aday olarak gösterdi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Mavi takımın kendi içinde oynadığı dokunulmazlık oyununda Özgül dokunulmazlığı alarak eleme potasına Eray’ı gönderdi. Takım oylama yaparak 5 oy ile Esra’nın ismini belirledi.

Böylece daha önceki yarışmalar sonucu eleme adayı olan Celal ve Sedat rakip olarak Eray ve Esra da eklenmiş oldu. MasterChef’te bu hafta eleme sonucu Perşembe akşamı belli olacak.

MASTERCHEF’TE ERAY ŞEFLERİN AĞZINI YAKTI

MasterChef’te Eray bireysel dokunulmazlık oyununda yaptığı yemekle, şeflerin ağzını yaktı. Kabak çiçeği dolması hazırlayan Eray, yaptığı sosu başta Danilo olmak üzere Mehmet ve Somer şefler zorlanarak yiyebildi.