MasterChef eleme adayları belli oldu! MasterChef Türkiye kim elendi?

MasterChef eleme adayları belli oldu! MasterChef Türkiye kim elendi?

MasterChef Türkiye'de ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı ve tüm eleme adayları belli oldu. Eleme gecesinde MasterChef Türkiye'de yarışmaya devam etmek isteyen yarışmacılar tüm hünerlerini ortaya koydu. Peki MasterChef Türkiye'de kim elendi?

MasterChef’de eleme adayları Faruk Batuhan, Güzide, Müge ve Batuhan oldu. Dört yarışmacı MasterChef Türkiye’de kıyasıya yarıştı ve elenen isim belli oldu. Peki MasterChef Türkiye’de kim elendi? İşte elenen isim…

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Dokunulmazlığı kazanan Rıfat eleme potasına Güzide’yi gönderdi. Eleme potasına gönderilen diğer yarışmacı ise yapılan oylama sonucu belirlendi. Oylamada en çok oyu olan Faruk Batuhan, eleme potasına giden ikinci yarışmacı oldu.

İkinci dokunulmazlığı yine Rıfat eleme potasına Müge’yi yolladı. Oylamada eşitlik çıkınca önce dokunulmazlığı alan Rıfat’ın fikri ile Açelya potadan çıktı. Güzide, Batuhan ile Suna arasından Batuhan’ı seçti ve son eleme adayı Batuhan oldu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Faruk Batuhan, Güzide, Müge ve Batuhan; Danilo Şef’in hazırladığı tabağın aynısını yapmak için yarıştı.

ELENEN İSİM: MÜGE

