MasterChef eleme adayları belli oldu! Mehmet şef iki yarışmacıyı dışarı attı!

MasterChef eleme adayları belli oldu! Mehmet şef iki yarışmacıyı dışarı attı!

MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyununun ardından iki isim daha eleme adayı olarak belirlendi. İlk iki dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, Silivri'de gerçekleştirilen son dokunulmazlık oyununu kazanmayı başardı. Böylece eleme adaylarının 4'ü mavi takımdan, 2'si kırmızı takımdan çıktı.

TV8’in sevilen yemek yarışma programı MasterChef’te yine bir dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Takımlar haftanın son dokunulmazlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet şefin verdikleri menüyü Silivri’de hazırladı. Kendi topladıkları ürünleri kullanan yarışmacıların hazırladıkları yemek ardından gülen taraf mavi takım oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef son bölümde mavi takımın kazanmasının ardından kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu için yarıştı. Zorlu mücadelede yemeği beğenilen Barbaros, yarışı birinci olarak tamamladı. Bireysel dokunulmazlığın yanı sıra bir yarışmacıyı eleme potasına gönderme hakkı elde eden Barbaros, Arem’in ismini söyledi.

Kırmızı takımda yapılan oylamada diğer eleme adayı ise Eray oldu.

Böylece MasterChef’te haftanın eleme adayları; Ebru, Ayyüce, Duygu, Furkan, Arem ve Eray oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın son dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım Silivri’de karşı karşıya geldi. Yarışmacılar manda yoğurdu, patlıcan silkme, Silivri köfte, kağıtta tekir, pandispanya yanında yalancı kaymak ve tarhana çorbası menüsünü hazırladı.

Konuk jürilerin verdiği oylar sonucunda kazanan mavi takım oldu.

AREM VE TANYA YARIŞTAN ATILDI

Bireysel dokunulmazlık oyunu için mücadele eden kırmızı takımda tek tencere kuralına uyamayan yarışmacılar zor anlar yaşadı. Kurallara uymayan Arem ve Tanya Mehmet Şef tarafından oyundan atıldı.