MasterChef'in son bölümünde elemeler ve oyunlarla ilgili seyircilere ve yarışmacılara sürprizler yapıldı. Dokunulmazlık oyununda iki takımdan ikişer kişi jüri oldu ve takımların yemeklerini değerlendirerek puanladı. İkinci dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kaybetti. Kendi aralarında yarıştılar ve yeni eleme isimleri belirlendi. Peki MasterChef eleme adayları kimler? İşte eleme potasında yer alan isimler...

MasterChef son bölümde bu hafta 6 kişi eleme potasına girdi. Bu haftaya özel eleme oyunu Perşembe akşamı belirlenecek. Kırmızı takımın kendi içinde oynadığı dokunulmazlık oyununda Batuhan dokunulmazlığı alarak eleme potasına Suna‘yı gönderdi. Takım oylama yaparak Murat‘ın ismini belirledi.

MasterChef jürisi kaptanlık yarışında yemeğini yetiştiremeyen 6 isim eleme potasına girmemek için mücadele etti. Eleme oyununda potaya giren isimler Ekin ve Alican oldu.

Kırmızı takımın dokunulmazlığı kazanması sonucu mavi takım Mehmet Şef'in özel tabağının aynını yapmaya çalıştı. Bu oyunda Cemre dokunulmaz oldu ve eleme adayı olarak takımın kaptanı olan Rıfat'ı seçti. Mavi takım kendi arasında oylama yaparak eleme potasına girecek son ismi Eda olarak belirledi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI: Ekin, Alican, Rıfat, Eda, Suna ve Murat.

MasterChef’te bu hafta eleme sonucu Perşembe akşamı belli olacak.