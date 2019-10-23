MasterChef eleme adayları kimler? MasterChef’te kimler elenme potasına girdi?

MasterChef son bölümü ardından haftanın ilk eleme adayları belli oldu. İtalyan mutfağından lezzetleri jüri üyelerine sunan kırmızı ve mavi takım mutfakta kıyasıya yarıştı. İlk yarışta MasterClass ödülünü kazanan kırmızı takım, dokunulmazlık oyununda mavi takım karşısında kaybederek elenme adayı çıkardı. Peki MasterChef kimler eleme adayı oldu?

MasterChef'de birinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Yapılan puanlama sonrası en başarısız yemeği yapan bir takım dokunulmazlığı kaybederek eleme potasına iki yarışmacıyı gönderdi. İşte MasterChef eleme adayları…

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te takımların belirlenmesinin ardından yarışmacıları dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. İtalyan mutfağından 5 farklı yemek hazırlayan takımlar arasındaki mücadeleyi mavi takım 3-2 kazandı. Son tabakta kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

En iyi tabağı ortaya koyan MUSTAFA dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Mustafa’nın belirlediği isim; Faruk Batuhan

Mavi takımın oylama sonucu belirlediği isim: Alican ve Eda 4’er oy aldığı için eleme adayını takımın kaptanı olan Yasin belirledi. Yasin, Alican’ın ismini verdi. Böylece ikinci eleme adayı Alican oldu.