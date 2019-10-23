MasterChef eleme adayları kimler? MasterChef’te kimler elenme potasına girdi?

MasterChef'de birinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Yapılan puanlama sonrası en başarısız yemeği yapan bir takım dokunulmazlığı kaybederek eleme potasına iki yarışmacıyı gönderdi. İşte MasterChef eleme adayları…
DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te takımların belirlenmesinin ardından yarışmacıları dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. İtalyan mutfağından 5 farklı yemek hazırlayan takımlar arasındaki mücadeleyi mavi takım 3-2 kazandı. Son tabakta kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.
DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
En iyi tabağı ortaya koyan MUSTAFA dokunulmazlığı kazandı.
MASTERCHEF 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI
Mustafa’nın belirlediği isim; Faruk Batuhan
Mavi takımın oylama sonucu belirlediği isim: Alican ve Eda 4’er oy aldığı için eleme adayını takımın kaptanı olan Yasin belirledi. Yasin, Alican’ın ismini verdi. Böylece ikinci eleme adayı Alican oldu.