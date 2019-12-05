MasterChef'in son bölümünde yarışmacılar daha önce eleme oyunlarında yer alan yemekleri yaptı. En iyi tabağı yapmak için her şeylerini ortaya koyan yarışmacılar zor anlar yaşadı. Son bölümde jüri daha önce elenen yarışmacılar oldu. Peki MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte detaylar...

MasterChef’in son bölümünde menüde; ördek göğsü, analı kızlı, patlıcan kebabı ve tarte vardı. Yemekleri eski yarışmacılar değerlendirdi ve mavi takım ikinci oyunu da kazandı. Önceki bölümde Yasin birinci eleme adayı olmuştu.

Kırmızı takımda yer alan Batuhan ve Cemre eleme potasına girmemek için Mehmet Şef’in tabağını en güzel şekilde yapmaya çalıştı. Şefler eleme potasına Cemre’yi gönderdi.

MasterChef’te yapılan yeni düzenlemeye göre Cuma akşamı yeni bir takım oyunu oynanacak Kırmızı takım yenilirse eleme potasına direkt olarak Batuhan girecek. Mavi takım yenilirse Güzide, Ekin, Rıfat ve Alican bir oyun oynayacak ve bir kişi eleme potasına gidecek.

Sonuç olarak Cuma akşamı Yasin, Cemre ve bir kişi daha eleme oyunu oynayacak ve elenen isim belli olacak.

Bu hafta kırmızı takım: Yasin, Batuhan ve Cemre.

Bu hafta mavi takım: Güzide, Ekin, Rıfat ve Alican.