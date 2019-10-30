MasterChef'in son bölümünde eleme yönteminde bazı değişiklikler yapıldı. Kaptanlık yarışında 6 kişi yemeği yetiştiremeyince ceza olarak eleme potasına girmemek için yeniden yarıştı. Son bölümde ise mavi ve kırmızı takım Ankara Polatlı'da gazilerimize Atartürk'ün en sevdiği yemekleri yaptı. Gaziler oylarını kullandı ve kırmızı takım dokunulmaz oldu. Peki MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte eleme potasına giren isimler...

MasterChef jürisi kaptanlık yarışında yemeğini yetiştiremeyen 6 isim eleme potasına girmemek için mücadele etti. Eleme oyununda potaya giren isimler Ekin ve Alican oldu. Kırmızı takımın dokunulmazlığı kazanması sonucu mavi takım Mehmet Şef’in özel tabağının aynını yapmaya çalıştı. Bu oyunda Cemre dokunulmaz oldu ve eleme adayı olarak takımın kaptanı olan Rıfat’ı seçti. Mavi takım kendi arasında oylama yaparak eleme potasına girecek son ismi Eda olarak belirledi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI: Ekin, Alican, Rıfat ve Eda.

MasterChef’e veda eden isim Çarşamba akşamı belli olacak.