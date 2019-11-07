MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte eleme potasında yer alan isimler…

MasterChef'te yemekler gittikçe zorlaşıyor, her hafta bir kişi yarışmaya veda ediyor. Çarşamba akşamı yayınlanan bölümde dokunulmazlığı almak isteyen yarışmacılar Çin yemeklerinden oluşan 7 ürünlük bir menü hazırladı. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te elemeye kalan isimler...

MasterChef’in son bölümünde yarışma menüsünde yer alan yemekler şöyleydi: Çin böreği, tatlı ekşi soslu tavuk, tuzlu karabiberli kalamar, Wonton çorbası, Moğol soslu dana et, Çin pilavı, kızarmış dondurma. Yarışmanın sonucunda jüri mavi takımın yemeklerini beğendi. Kırmızı takım dokunulmazlık oyunu oynadı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI: MUSTAFA, SUNA, EDA ve GÜZİDE

KIRMIZI TAKIMIN DOKUNULMAZLIK OYUNU

Dokunulmazlığı kazanan isim BATUHAN oldu ve eleme adayı olarak EDA‘yı seçti.

Kırmızı takımda yapılan oylamada RIFAT ve GÜZİDE 4’er oy aldı ve takım kaptanı olan Eda eleme potası için GÜZİDE‘yi seçti.

MAVİ TAKIMIN DOKUNULMAZLIK OYUNU

MasterChef'in Salı akşamı yayınlanan bölümünde; Balkanlar'a özgü nefis bir menü vardı. Yarışmacılar, pırasa böreği, ciğer sarma, kuzu kol kapama, çene çarpan çorbası ve trileçe tatlısı yaptı. Oylama sonucunda dokunulmazlığı 4-3 skorla kırmızı takım kazandı. Mavi takım kendi arasında yeni bir dokunulmazlık oyunu oynadı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI: MUSTAFA ve SUNA

Dokunulmazlığı kazanan KIVANÇ eleme adayı olarak MUSTAFA‘nın ismini beirledi.

Mavi takımın oylaması sonucu en çok oyu alan SUNA ve YASİN oldu. Bu durumda kaptan olan Cemre yeniden oy kullandı ve ikinci eleme adayı olarak SUNA‘yı seçti.