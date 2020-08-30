MasterChef eleme adayları kimler oldu? MasterChef 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef eleme adayları kimler oldu? MasterChef 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef dokunulmazlık oyunu ardından eleme adayı olan 6 yarışmacı belli oldu. MasterChef'te bu hafta oynanan üç dokunulmazlık oyununu da kırmızı takım kazanırken, 6 eleme adayının tamamı mavi takımdan çıktı. Yarışmacılar son bölümde 30 Ağustos'a özel olarak Afyonkarahisar'a özgü yemekler yaparak yarıştı. İşte son bölümde yaşananlar...

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef’te heyecan son bölümdeki dokunulmazlık oyunu ile devam etti. İlk iki dokunulmazlık oyunun kaybeden mavi takım mutfağa dokunulmazlığın sahibi olmak için girdi ancak kazanan yine kırmızı takım olmayı başardı. Afyonkarahisar'da çekimleri gerçekleşen bölümde yörenin yemeklerini yaparak yarışan takımlar büyük bir mücadele ortaya koydu. Menüde, Afyon Kebabı, haşhaşlı bükme, vişneli ekmek kadayıfı, tandır çorbası vardı.

MASTERCHEF 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te büyük önem taşıyan dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Tandır çorbasında kırmızı takım kazanırken, haşhaşlı bükmede beraberlik yaşandı. İllibada sarmasında kırmızı takım yeniden öne geçti ve farkı açtı. Takım olarak yarışmayı büyük farkla kırmızı takım kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye’DE bireysel dokunulmazlığı alan Eray 5. eleme adayı olarak Berk’in ismini verdi. MasterChef’te 6. eleme adayı ise mavi takımda yapılan oylama sonucunda Duygu oldu.

MasterChef’te oynanan ilk dokunulmazlık oyununda Gülşah dokunulmazlığı kazanarak Emir’i potaya göndermişti, diğer aday da yapılan oylama ile Ayyüce olmuştu.

İkinci dokunulmazlık oyununda ise mavi takımda bireysel dokunulmazlığı Duygu kazanmış, 3. eleme adayı olarak Uğur’un adını vermişti. 4. eleme adayı da yapılan oylama ile Gülşah oldu.