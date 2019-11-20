MasterChef eleme adayları kimler oldu? Yasin Kıvanç’a meydan okudu! İşte MasterChef eleme potası…

MasterChef son bölümü ardından haftanın ilk eleme adayları belli oldu. Dokunulmazlık oyunu için sokak lezzetleri hazırlayan şef adayları bu kez Ankara'da bir AVM'de yüzlerce kişinin önünde kıyasıya yarıştı. 40 farklı kişiye sunulan yemeklerin ardından MasterChef eleme adayları belli oldu. İlk yarışta MasterClass ödülünü kazanan kırmızı takım, dokunulmazlık oyununda mavi takım karşısında kaybederek elenme adayı çıkardı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununa ise Kıvanç ile Yasin'in birbirlerine meydan okumaları damga vurdu. Peki MasterChef kimler eleme adayı oldu?

MasterChef'in son bölümünde menüde tantuni, goralı ve çikolotalı meyveli krep vardı. Kırmızı ve Mavi takım her şeylerini ortaya koyarak en iyi menüyü hazırlamaya çalıştı. Çok az bir farkla Kırmızı takım dokunulmaz oldu. Mavi takım yarışmacıları Danilo Şef'in özel tabağını en yakın şekilde yapmaya çalıştı. Şefler Alican ile Cemre'nin tabağını beğendi. Yasin, Ekin ve Kıvanç ise başarısız oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

ELEME POTASINA GİREN İSİMLER: YASİN VE KIVANÇ

Dokunulmazlık kazanan isim: Cemre

Cemre'nin eleme adayı olarak belirlediği isim: Yasin

Mavi takımın oylaması sonucu Alican ve Kıvanç 4'er oy aldı. Takım kaptanı Alican eleme potasında Kıvanç'ı gönderdi.

Yarışmacılar Çarşamba akşamı ikinci dokunulmazlık oyununu oynayacak.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI



YASİN, KIVANÇ’A MEYDAN OKUDU

Geçtiğimiz hafta Yasin’i eleme adayı olarak gösteren Kıvanç arasında gerilim bu hafta da devam etti. Yasin, Kıvanç ile eleme potasına girmek istediğini söyleyerek rakibine meydan okudu. Kendisine haksızlık yapıldığını düşünen Yasin, Kıvanç ile hesaplaşmasını eleme oyununda yapmak istediğini dile getirdi. İlk dokunulmazlık oyunu ardından eleme potasına giden isim Kıvanç’ın ardından eleme potasına giden Yasin oldu.