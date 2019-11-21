MasterChef eleme adayları kimler oldu?
MasterChef’in son bölümünde dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılara tavuk ciğeri verdi ve bu ürünle en yaratıcı yemeği yapan Rıfat dokunulmazlığı aldı. Yarışmanın favori isimleri Suna ve Batuhan bu kez birinci gelemedi. Şefler Güzide’yi ikinci seçtiler ve başarılı bir tabak çıkardığını söylediler.
ELEME ADAYLARI: YASİN, KIVANÇ, BATUHAN ve SUNA
İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNU
Dokunulmazlık kazanan isim: Rıfat
Rıfat’ın eleme adayı olarak belirlediği isim: Batuhan
Kırmızı takımın oylaması sonucu Suna potaya girdi.
BİRİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNU
Dokunulmazlık kazanan isim: Cemre
Cemre'nin eleme adayı olarak belirlediği isim: Yasin
Mavi takımın oylaması sonucu Alican ve Kıvanç 4'er oy aldı. Takım kaptanı Alican eleme potasında Kıvanç'ı gönderdi.