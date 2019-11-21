MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MasterChef’in son bölümünde dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılara tavuk ciğeri verdi ve bu ürünle en yaratıcı yemeği yapan Rıfat dokunulmazlığı aldı. Yarışmanın favori isimleri Suna ve Batuhan bu kez birinci gelemedi. Şefler Güzide’yi ikinci seçtiler ve başarılı bir tabak çıkardığını söylediler.

ELEME ADAYLARI: YASİN, KIVANÇ, BATUHAN ve SUNA

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNU

Dokunulmazlık kazanan isim: Rıfat

Rıfat’ın eleme adayı olarak belirlediği isim: Batuhan

Kırmızı takımın oylaması sonucu Suna potaya girdi.

BİRİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNU

Dokunulmazlık kazanan isim: Cemre

Cemre'nin eleme adayı olarak belirlediği isim: Yasin

Mavi takımın oylaması sonucu Alican ve Kıvanç 4'er oy aldı. Takım kaptanı Alican eleme potasında Kıvanç'ı gönderdi.