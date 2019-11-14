MasterChef eleme adayları: MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef'in son bölümünde jüri yarışmacılar için bir sürpriz yaptı. Mavi ve Kırmızı takımdan 3'er kişi menüyü hazırladı, 2'şer kişi jüri oldu. Kıran kırana geçen oyunda yarışmacılar tüm hünerlerini sergiledi. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef eleme potasına giren isimler...

MasterChef’in son bölümünde menüde şerbetli tatlılar vardı. Jüri yarışmacılardan; ev baklavası, revani, şekerpare, kadayıf ve tulumba tatlısı yapmalarını istedi. Oylama sonucunda Mavi takım dokunulmazlığı kazandı. Kırmızı takım kendi içinde dokunulmazlık oyunu oynadı. Jüri dokunulmazlık oyununda yarışmacılara 5 çeşit mantar verdi ve yaratıcı bir mantar yemeği yapmalarını istedi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI: MUSTAFA, ALİCAN, EKİN VE YASİN

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNU

Dokunulmazlık kazanan isim: Batuhan

Batuhan’ın belirlediği isim: Ekin

Kırmızı takımın kendi içinde yaptığı oylama sonucunda Yasin ve Kıvanç eşit oy aldı.

Bu durumda takım kaptanı Kıvanç eleme potasında gidecek ismi belirledi.

Kıvanç’ın belirlediği 2. eleme adayı: Yasin

BİRİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNU

Dokunulmazlık kazanan isim: Rıfat

Rıfat'ın belirlediği 1.eleme adayı: Mustafa

Mavi takım kendi içinde yaptığı oylama sonucunda Suna 2 oy, Cemre ve Alican 4'er oy aldı.

Bu durumda takım kaptanı suna eleme potasında gidecek ismi belirledi.

Suna‘nın belirlediği 2. eleme adayı: Alican

Perşembe akşamı yayınlanacak bölümde eleme oyunu yapılacak ve en kötü tabağı yapan MasterChef’e veda edecek.