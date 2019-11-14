MasterChef eleme adayları: MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef’in son bölümünde menüde şerbetli tatlılar vardı. Jüri yarışmacılardan; ev baklavası, revani, şekerpare, kadayıf ve tulumba tatlısı yapmalarını istedi. Oylama sonucunda Mavi takım dokunulmazlığı kazandı. Kırmızı takım kendi içinde dokunulmazlık oyunu oynadı. Jüri dokunulmazlık oyununda yarışmacılara 5 çeşit mantar verdi ve yaratıcı bir mantar yemeği yapmalarını istedi.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI: MUSTAFA, ALİCAN, EKİN VE YASİN
İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNU
Dokunulmazlık kazanan isim: Batuhan
Batuhan’ın belirlediği isim: Ekin
Kırmızı takımın kendi içinde yaptığı oylama sonucunda Yasin ve Kıvanç eşit oy aldı.
Bu durumda takım kaptanı Kıvanç eleme potasında gidecek ismi belirledi.
Kıvanç’ın belirlediği 2. eleme adayı: Yasin
BİRİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNU
Dokunulmazlık kazanan isim: Rıfat
Rıfat'ın belirlediği 1.eleme adayı: Mustafa
Mavi takım kendi içinde yaptığı oylama sonucunda Suna 2 oy, Cemre ve Alican 4'er oy aldı.
Bu durumda takım kaptanı suna eleme potasında gidecek ismi belirledi.
Suna‘nın belirlediği 2. eleme adayı: Alican
Perşembe akşamı yayınlanacak bölümde eleme oyunu yapılacak ve en kötü tabağı yapan MasterChef’e veda edecek.