3. eleme adayı Güzide mi, Cemre mi? MasterChef eleme adayları: MasterChef Türkiye’de ilk yarı finalist belli oldu!

MasterChef Türkiye'de finale çok az bir zaman kaldı. İlk iki eleme adayı geçtiğimiz günlerde belli olan MasterChef'te üçüncü eleme adayı da belli oldu. MasterChef'te ilk yarı finalist Cemre olurken, son elem adayı da Güzide seçildi.

MasterChef Türkiye son bölümde eleme adayını belirleyecek yemekler, fırında hindi dolma, kuşkonmazın başrolde olduğu yaratıcı ve hızlı bir yemek ve Somer şefin özel tabağı olan kahveli krem karamel oldu. Düşük puanı alan Güzide MasterChef’te eleme adayı olurken, Cemre ise yarı finale kaldı. İşte MasterChef son bölümden detaylar…

SON ELEME ADAYI: GÜZİDE

Cemre ve Güzide arasında gerçekleşen düello oyununda 3 oyundan en az puan toplayan isim Güzide oldu ve Güzide bu haftanın üçüncü eleme adayı seçildi.

MASTERCHEF’TE ELEME NE ZAMAN?

MasterChef üçüncü eleme adayı 26 Aralık Perşembe günü belli olacak. Üç eleme adayı cuma günü aynı formatla yine aynı oyun oynayacaklar. En az puan alan cuma gecesi MasterChef'in dördüncüsü olarak ayrılacak.

FİNAL NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye şampiyonu 30 Aralık PAzar gecesi belli olacak.

MASTERCHEF’TE ÖDÜL NE KADAR?

Masterchef Türkiye’de geçen yıl büyük ödül 100 bin liraydı. 2019 yılı için henüz bir rakam telaffuz edilmiş değil. Masterchef kupası ile birlikte birinci olanın 100 bin lira alması bekleniyor. Masterchef’te bu sene ödül oyunlarında kazanan isimlere 10 bin lira para verilmişti.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI: EKİN, ALİCAN VE GÜZİDE

Birinci yemek: Fırında hindi dolma

İkinci yemek: Kuşkonmaz ile yaratıcı bir yemek



Üçüncü yemek: Somer şefin özel tabağı kahveli krem karamel