MasterChef elenen kim oldu? MasterChef son bölüm yaşananlar…

Ekranların en sevilen yarışma programlarından olan MasterChef’te dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Şeflerinde önünde birbirinden zorlu yemekleri yaparak hünerlerini gösteren MasterChef yarışmacılarından bir kişi yarışmaya veda etti. İşte MasterChef dün akşam yaşananlar…

TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışma programında eleme formatında değişikliğe gidildi. Yarışmacının jürisi Şef Somer'in açıkladığın göre; “Bu sene başlattığımız uygulamayla eleme finali iki etaplı olacak. Şu anda oynayacağınız ilk etapta 6 arkadaştan en az başarılı olan 3 arkadaşımız bir final daha oynayacak ve orada da en az başarılı olan arkadaşımız malesef MasterChef 2020'ye veda eden ilk arkadaşımız olacak. İlk etabımız bireysel yaratıcılık etabı.” açıklamasında bulundu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

İlk etapta yarışmacılarından yaratıcılık oyunu oynamaları istendi. Celal, Sedat, Esra, Ayyüce, Duygu ve Eray'ın mücadele ettiği ilk oyunda, jüri üyeleri en başarılı tabak olarak Eray, Duygu ve Ayyüce'de karar kaldı.

İkinci turda üç kişinin yarıştığı oyunda şefler bu sefer yarışmacılardan ciğer sarma yapmalarını istedi. 40 dakikada en iyi tabağı yapan Celal potadan çıkan ilk isim oldu. Esra ve Sedat arasında seçim yapan jüri üyeleri Esra'nın yarışmaya devam etmesine karar verdi. MasterChef Türkiye'ye ilk veda eden kişi de Sedat oldu.