Masterchef Emir kimdir? Masterchef Emir Elidemir üst tura yükseldi mi?

Masterchef'in yeni sezonundaki dikkat çeken yaırşmacılar izleyiciler tarafından merak ediliyor. Masterchef'te Emir Elidemir'in performansı sonrasında üst tura geçip geçmediği ve hayatı merak konusu oldu. İşte Masterchef Emir hakkında ayrıntılar...
Emir Elidemir bir üst tura geçmeyi başaran isimler arasında yerini aldı. İşte Masterchef Emir’in hayat hikayesi…
EMİR ELİDEMİR KİMDİR?
1994 yılında İzmir’de dünyaya gelen MasterChef Emir, Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamlanmıştır.
Florida’da, Amsterdam’da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir. Fransa’nın Lyon kentindeki 1 Michelin yıldızlı restoranda stajını tamamlamıştır. Emir Elidemir son olarak New York’ta çalışmıştır.