MasterChef en son kim elendi? MasterChef 12. bölüm fragman yayınlandı!

MasterChef en son kim elendi? MasterChef 12. bölüm fragman yayınlandı!

Ekranların en çok takip edilen yemek yarışma programı MasterChef, dün akşam yine nefesleri kesti. Yarışmacıların 3’er grup halinde düello yaptığı akşamda, gazpacho, süzme mercimek, hingel mantısı ve hamburger yapıldı. Kısıtlı zamanda zorlu yemekleri en iyi şekilde yapmayı başaran isimleri bir üst tura yükseldi. İşte MasterChef son elenenler ve 12. bölüm fragmanı…

TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterChef'te dün akşam birbirinden güzel yemekler yapıldı. Son 16'ya kalmak için 3'er kişilik düello yapıldı. İşte MasterChef 11. bölümde yaşananlar…

MASTERCHEF EN SON KİM ELENDİ?

Dün akşam ilk olarak yarışmacılardan süzme mercimek çorbası yapılması istendi. Oya, Gamze ve Duygu'nun yarıştığı düelloda galip çıkan, jüriden tam not alan Duygu oldu ve bir üst tura yükseldi.

İkinci düello ise Büşra, Hasan ve Erdoğan arasında yapıldı. Yarışmacılar, Türk mutfağının sevilen lezzeti hingel mantısı yaptı. Burada da bir üst tura ismini yazdıran Büşra oldu.

Gecenin belki de en zorlu düellosu Sertaç, Ege ve Emir arasında yaşandı. Şefler yarışmacılardan hamburger yapmasını istedi. Kısıtlı zamanla yarışan yarışmacılar arasında en iyi hamburgeri yapan Emir adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Gün gecenin son düellosunda ise gazpacho çorbası yapıldı. 15 dakikalık sürede zorlu çorbayı yapmaya alışan yarışmacılardan Tanya bir üst tura yükselirken, Ezel ve Aycan hayallerini veda etti.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMAN YAYINLADI

MasterChef Türkiye’nin son bölümü sonrası 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 28 Temmuz Salı akşamı izleyici karşısına çıkacak olan MasterChef’in yeni bölüm fragmanında yarışmacıların gözyaşı dökmesi dikkat çekti.