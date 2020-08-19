MasterChef Eray kimdir? MasterChef Eray Aksungur kaç yaşında?

Masterchef yarışmacısı olan Eray Aksungur, 23 yaşında. Yaptığı yemeklerin yanı sıra konuşmaları ile de dikkat çeken MasterChef Eray, özellik yarışmacı arkadaşlarında Serhat ile sık sık tartışma yaşıyor. Peki MasterChef Eray kimdir, kaç yaşında?

Lezzet Akademisi yarışma programında yer alan Eray Aksungur, bu sezon MasterChef yarışmacı kadrosunda yer alıyor. İddialı yapısıyla dikkat çeken MasterChef Eray, yarışmacılarla da sık sık gergin anlar yaşıyor.

MASTERCHEF ERAY KİMDİR?

MasterChef'in aşçı yarışmacılarından biri olan Eray Aksungur, 23 yaşında. Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul ve Bodrum’da çeşitli otellerde aşçılık yapan Eray Aksungur, son olarak ise Bolu’daki bir otelde çalışmaya başladı. Geçtiğimiz yıl Aylin Yazıcıoğlu, Danilo Zanna ve İsmet Saz’dan oluşan ve meslek erbabı yemek ustalarının jürisi olduğu, formatı Hülya Ekşigil tarafından yazılan ‘Lezzet Akademisi’ yarışma programında yer alan Eray Aksungur, tarhanaya bulanmış, taze ıhlamurlu levrek ile MasterChef'e katılmıştı. Binlerce kişi arasından MasterChef ana kadrosuna girmeyi başaran Eray Aksungur'un yarışmadaki akıbeti ilerleyen günlerde belli olacak.