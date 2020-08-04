MasterChef final turuna kimler kazandı, kimler elendi?  İşte MasterChef ana kadrosuna giren ilk isim!

MasterChef'te bu akşam final turu heyecanı yaşandı. MasterChef Türkiye'nin final turunda 14 yarışmacı final oyununa kalabilmek için marifetlerini sergiledi. Talaş böreği yapan yarışmacılardan 6 isim final seçim oyununa çıktı. Somer Şef, Danilo Şef ve Mehmet Şef 6 isim arasından MasterChef'in ana kadrosuna katılacak ilk ismi belirledi. İşte MasterChef final turunda elenen ve kazanan yarışmacılar...

TV8 ekranlarında MasterChef heyecanı devam ediyor. MasterChef Türkiye 2020’nin bu akşamki final turu bölümünde 14 yarışmacı final seçimi oyununa kalabilmek adına mücadele etti. En iyi tabağı çıkararak şefleri etkilemeye çalışan yarışmacılardan 6 isim final turuna kalmayı başardı. MasterChef’te 6 ismi belirlemek için istenen yemek talas böreği oldu. 6 yarışmacı arasından da en iyiyi seçmek için yapılması istenen yemek ise kayısı yatağında çoban kavurma oldu. İşte MasterChef final turunda elenen ve final turuna çıkan isimler…

MASTERCHEF’TE FİNAL TURU HEYECANI

MasterChef’te düellolar sonrasında yarışmacılar ana kadroya girebilmek için final turunda kozlarını paylaştı. 14 yarışmacı arasından belirlenen 6 isim final seçim oyunu bölümüne ulaşırken 1 yarışmacı ise ana kadroya katılacak ilk isim olarak belirlendi.

14 İSİM ARASINDAN 6 İSİM BİR ÜST TURA ÇIKTI

MasterChef’in bu akşamki yeni bölümünde, yarışmacılar son 16’ya kalabilmek adına mutfaktaki tüm hünerlerini sergilemeye çalıştı. 14 yarışmacı arasından 6 isim final seçimi bölümüne kalmaya hak kazandı. Şeflerin istediği talaş böreğini en iyi yapan Özgül Coşar, Serhat Doğramacı, Esra Tokelli, Berker Başmanav, Ayyüce Kamit ve Didem Devay bir üst tura çıkan isimler oldu.

İLK 16’NIN İLK İLK İSMİ BELİRLENDİ!

MasterChef’te 14 yarışmacı arasından 6 yarışmacı final seçimi oyunu bölümüne kalmaya hak kazanmıştı. 6 isim arasından şeflerin belirlediği kayısı yatağında çoban kavurmayı en iyi yapan yarışmacı Serhat Doğramacı seçildi ve MasterChef Türkiye 2020’nin ana kadrosuna kalmaya hak kazanan ilk yarışmacı oldu.





MasterChef Türkiye'de üçlü düellolar sonunda MasterChef Türkiye final turuna şu yarışmacılar kalmıştı;

Selin Aydın, Barbaros Yoloğlu, Serhat Doğramacı, Walison Fonseca, Celal Sarıgül, Sedat Tuncer, Ayyüce Kamit, Berker Başmanav, Sefa Okyay Kılıç, Gülşah Suna, Arem Yüce, Furkan Yalçın, Esra Tokelli, Kayhan Özekin, Özgül Coşar, Berk İlter, Duygu Acarsoy, Büşra Uygur, Tanya Kilitkaya, Emir Elidemir, Emel Günoğlu, Didem Devay, Dilara Türüt, Rezzan Atan, Uğur Yılmaz Deniz, Eray Aksungur, Çağla Levent, Ebru Has.