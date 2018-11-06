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Final heyecanı başladı! MasterChef 20. bölüm fragman yayında! MasterChef finale hangi isim gidecek?
Final heyecanı başladı! MasterChef 20. bölüm fragman yayında! MasterChef finale hangi isim gidecek?
MasterChef Türkiye'de artık final yolunda son adımlar atılırken final haftasına ilk bileti alacak isim yeni bölümde belli olacak. MasterChef yeni bölümde takımlar arasındaki gerginlik sırasında Mehmet şefin sinirleri hayli zorlanacak. İşte gerilimin ve heyecanın eksik olmayacağı 20. bölüm fragmanı...
Magazin 6 Kasım 2018 - 09:24

MasterChef’te bu hafta kaptanlık oyununu kazanan isim Uğur oldu ve rakip kaptan olarak da Murat’ı seçti. Takım oyununu ise bu hafta Mavi Takım kazandı. İşte yayınlanan 20. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar…

MASTERCHEF’TE FİNAL HEYECANI

MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde yarışmacılar Mehmet şefin çalıştığı 5 yıldızlı otelin mutfağında çok ünlü konuklara yemek hazırlayacak. Takımlar arasındaki gerginlik sırasında Mehmet şefin sinirleri hayli zorlanacak. MasterChef Türkiye’de artık final yolunda son adımlar atılırken final haftasına ilk bileti alacak isim yeni bölümde belli olacak. İşte MasterChef 20. bölüm fragmanı …

MASTERCHEF 20. BÖLÜM FRAGMANI


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Son güncelleme: 09:56 - 06.11.2018

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