MasterChef Gülşah kimdir, mesleği ne?

Geçtiğimiz yıl ilk turda elenmesinin ardından bu yıl MasterChef ana kadrosunda yer alan Gülşah Suna, programda mutfak geçmişi bulunmayan isimlerden biri olarak dikkat çekmeyi çekti.

Yaptığı yemekler ve yarışma performansı ile dikkatleri çeken başarılı yarışmacı MasterChef Gülşah Suna, Sedat ve Berk’in ardından yarışmaya veda eden üçüncü isim oldu. Aşçılık geçmişi bulunmayan Gülşah Suna, şeflerin dikkatini el lezzetiyle çekmeyi başarmıştı.

MASTERCHEF GÜLŞAH SUNA KİMDİR?

Gülşah Suna, 28 yaşında at antrenörü. Yarış atı yetiştiren Gülşah Suna, pandemi dönemi nedeniyle işsiz kalmış. Geçen sene de MasterChef’e katılan Gülşah Suna, şeflere sunacağı yemeği yetiştirememiş böylece yarışmaya erkenden veda etmişti.

MasterChef Türkiye’de şansını bir kez daha deneyen Gülşah Suna 2020 yılında 16 kişilik ana kadroya girme başarısı gösterdi.