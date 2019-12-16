MasterChef Güzide Mertcan kimdir? Eşi ne iş yapıyor?

Güzide Mertcan'ın eşinin mesleği son günlerde çıkan villa haberleri ardından araştırılmaya başlandı. Peki Mustafa Mertcan ne iş yapıyor?
MASTERCHEF GÜZİDE KİMDİR?
Güzide Mertcan 2 Nisan 1988 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 31 yaşında olan Güzide, Celal Bayar Üniversitesi mezunudur. Güzide Mertcan evli ve 3 çocuk annesi.
MUSTAFA MERTCAN KİMDİR? MESLEĞİ NE?
Mustafa Mertcan, 1981 yılında Kastamonuda doğdu ve üniversite hayatında ilgi duyduğu simülatör alanında ilk girişimlerini yapmaya başladı. Yıllarca üzerinde çalıştığı simülatörün ise ilk piyasa sürümünü 2009 yılında gerçekleştirdi.
Kurucusu olduğu Dof Robotik A.Ş. tüm dünyada 40'tan fazla ülkede 300'den fazla hareketli sinema satışı yaparak sektörün en büyüklerinden biri oldu. Dof Robotik A.Ş., 2011 yılında yurtdışına açıldı.
Şirket en son 2016 yılında eğlence endüstrisinin en büyük organizasyonu IAAPA'dan Brass Ring Award ödülü aldı.