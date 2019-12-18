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MasterChef Güzide villasını satıyor
MasterChef Güzide villasını satıyor
MasterChef'in sevilen yarışmacılarından Güzide Mertcan, lüks evi ile sosyal medyada gündem olmuştu. Şimdi de MasterChef Güzide'nin evini aylar önce satışa çıkarttığı iddia edildi.
Magazin 18 Aralık 2019 - 15:20

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef finale yaklaşırken son 5 arasına adını yazdırmayı başaran en sevilen yarışmacılardan Güzide Mertcan, sadece yarışmadaki başarısı değil lüks evi ile sosyal medyada gündem olmuştu. Şimdi de MasterChef Güzide’nin evini aylar önce satışa çıkarttığı iddia edildi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEPKİSİNİ DİLE GETİRMİŞTİ

Evli ve 3 çocuk annesi olan Güzide Mertcan, İstanbul’da lüks bir villada yaşıyor. Evinin fotoğraflarını da sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Mertcan’ın evinin değeri 7 milyon TL olduğu iddia edilmişti. Güzide instagram hesabından yaptığı son açıklamasında “Bizim sitede 80 tane ev var. Bizimkinden pahalı binlerce villa var. Muhafazakar aile sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Şimdi siz cevap verin o zaman. Binlerce villanın içinde sadece neden kapalı olan suçlanıyor?” demişti. Milyonluk villası ile çok konuşulan MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan’ın evini 8,5 milyon TL’ye satılığa çıkardığı iddia edildi. (İHA)

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Son güncelleme: 15:21 - 18.12.2019
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