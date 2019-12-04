MasterChef Güzide’nin eşi bakın kim çıktı

Instagram hesabından yedi milyon liralık villasını paylaştıktan sonra gündeme oturan MasterChef Türkiye yarışmacısı Güzide Mertcan'ın mesleği, kiminle evli olduğu da merak konusu oldu...

MasterChef Türkiye’nin başarılı yarışmacılarından Güzide Mertcan, 7 milyon liralık villası ve lüks içinde yaşadığı haberleriyle gündeme gelmişti.

Güzide Mertcan ise dün, bu dedikodulara karşı koruduğu sessizliği bozdu ve Instagram hesabından bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Güzide Mertcan’ın asıl mesleği estetisyenlik. Ünlü yarışmacının eşi Mustafa Mertcan’ın mesleği merak konusu oldu.

Mustafa Mertcan, 1981 yılında Kastamonuda doğdu ve üniversite hayatında ilgi duyduğu simülatör alanında ilk girişimlerini yapmaya başladı. Yıllarca üzerinde çalıştığı simülatörün ise ilk piyasa sürümünü 2009 yılında gerçekleştirdi.

Kurucusu olduğu Dof Robotik A.Ş. tüm dünyada 40’tan fazla ülkede 300’den fazla hareketli sinema satışı yaparak sektörün en büyüklerinden biri oldu. Dof Robotik A.Ş., 2011 yılında yurtdışına açıldı.

Şirket en son 2016 yılında eğlence endüstrisinin en büyük organizasyonu IAAPA’dan Brass Ring Award ödülü aldı.