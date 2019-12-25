MasterChef ikinci eleme adayı kim oldu? Dev final yaklaşıyor!

MasterChef Türkiye'de Pazar akşamı 2019 yılının MasterChef'i belli olacak. Dün yayınlanan bölümde Ekin en az puanı alarak birinci eleme adayı olmuştu. Son bölümde Alican, Güzide ve Cemre, üç farklı oyunda ter döktü. Yarışmacıların puanları birbirine o kadar yakındı ki eleme adayı şaşkınlık yarattı. Peki MasterChef ikinci eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'te merak edilen detaylar...

MasterChef’in ikinci eleme adayını belirlemek için 3 oyun oynandı. Yarışmacılar Efendy Beğendi, Taş Köprü sarımsağının ön planda olduğu yaratıcı bir yemek ve Danilo Şef’in özel tabağı olan Rengarek Siyah Morina yemeğini yaptı. Güzide dünkü bölümü birincilikle tamamlamıştı ancak son bölümde performansını düşürdü, Alican ise performansını yükseltmeye çalışırken son anda aksilikler yaşadı. Cemre ise iddialı duruşunu sürdürdü.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI: EKİN VE ALİCAN

Birinci Yemek: Efendy Beğendi

İkinci Yemek: Taş Köprü sarımsağının ön planda olduğu yaratıcı bir yemek

Üçüncü Yemek: Danilo Şef’in özel tabağı Rengarek Siyah Morina



