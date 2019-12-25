MasterChef ikinci eleme adayı kim oldu? Dev final yaklaşıyor!
MasterChef’in ikinci eleme adayını belirlemek için 3 oyun oynandı. Yarışmacılar Efendy Beğendi, Taş Köprü sarımsağının ön planda olduğu yaratıcı bir yemek ve Danilo Şef’in özel tabağı olan Rengarek Siyah Morina yemeğini yaptı. Güzide dünkü bölümü birincilikle tamamlamıştı ancak son bölümde performansını düşürdü, Alican ise performansını yükseltmeye çalışırken son anda aksilikler yaşadı. Cemre ise iddialı duruşunu sürdürdü.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI: EKİN VE ALİCAN
Birinci Yemek: Efendy Beğendi
İkinci Yemek: Taş Köprü sarımsağının ön planda olduğu yaratıcı bir yemek
Üçüncü Yemek: Danilo Şef’in özel tabağı Rengarek Siyah Morina