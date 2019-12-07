MasterChef kim elendi? Gözyaşları sel oldu! İşte MasterChef’te veda eden isim…

MasterChef kim elendi? Gözyaşları sel oldu! İşte MasterChef’te veda eden isim…

MasterChef'te bu hafta eleme potasına yer alan isimler Cemre, Yasin ve Batuhan oldu. Haftanın son dokunulmazlık oyunun kaybeden kırmızı takım oldu. Böylece takımdaki tüm yarışmacılar eleme potasına girmiş oldu. Şefler, elenme adaylarından Kilis Pie yapmalarını istedi. Yaşadığı zorlukları anlatan Cemre gözyaşlarına boğuldu. Peki MasterChef'te kim elendi, kim gitti?

MasterChef’in son bölümünde heyecan doruktaydı. Dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Kırmızı takımın üç yarışmacısı Cemre, Batuhan ve Yasin eleme adayı oldu. Son bölümde yarışmacılar Japon mutfağına özgü suşiler yaptı. Yemekleri oylayan işletme çalışanlar tarafından mavi takımın yemeği daha çok beğenildi ve dokunulmazlığı aldılar. Peki MasterChef’e kim veda etti?

MASTERCHEFTE KİM ELENDİ? ELENEN YARIŞMACI: YASİN

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda MasterChef'te yeni kurallarla yapılan ilk yarışma heyecan yarattı. Yarışmacılar, Danilo Şef'in tarif ettiği Kış Tüneli adlı yemeği 50 dakika içinde yapmaya çalıştı. Batuhan bu oyundan birinci olarak çıktı. En iyi ikinci tabağı hazırlayan Cemre olurken, Ekin ise 3. oldu. Elemede son ikiye ise Rıfat ve Yasin kaldı. Tabağını tam olarak yetiştiremeyen ve eksikleri bulunan Yasin, şeflerin kararıyla bu haftanın ilk eleme adayı oldu.

İkinci dokunulmazlık oyununda ise; Şeflerin istediği menüde ördek göğsü, analı kızlı, patlıcan kebabı ve tarte vardı. Yemekleri eski yarışmacılar değerlendirdi ve mavi takım ikinci oyunu da kazandı. Kırmızı takımda yer alan Batuhan ve Cemre eleme potasına girmemek için Mehmet Şef'in tabağını en güzel şekilde yapmaya çalıştı. Şefler eleme potasına Cemre'yi gönderdi.

Cuma günü oynana üçüncü dokunulmazlık oyunun da mavi takım kazandı ve böyle kırmızı takımın üçüncü yarışmacısı olan Batuhan da eleme adayı oldu. Yarışma sonrasında yapılan eleme oyunu neticesinde elenen yarışmacı Yasin oldu.

CEMRE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Dokunulmazlık oyunu öncesinde Cemre yaşadığı zorluklardan bahsederken gözyaşlarını tutamadı.

Bireysel dokunulmazlık oyununa kalan Cemre, üçlünün arasında en iyi yapan olarak elenmekten kurtulduğunu öğrendiği sırada da gözyaşlarına hakim olamadı.