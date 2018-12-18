Masterchef kim elendi, üçlü finale kim kaldı? İşte Masterchef Türkiye’ye veda eden isim…

MasterChef Türkiye final haftası yeni bölümüyle (31. bölüm) ile ekrana geldi. Büyük ödülün 100 bin lira olduğu MasterChef'te elenen isim belli oldu. Kerem ve Meltem sona kalan iki isimdi ve kıran kırana bir yarış gerçekleşti. 31. bölümü ile ekrana gelen MasterChef'te dün kavgalar da devam etti. Peki dün akşam Masterchef'te kim elendi? 3'lü finale kim kaldı? Meltem mi? Burcu mu? Kerem mi? Uğur mu? İşte Masterchef'te elenen isim...

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Birbirinden farklı yeteneği olan Masterchef adayları, Türkiye’nin Masterchef’i olmak için kıyasıya rekabet etmeye devam ediyor. Dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Gecede bir diğer önemli gelişmede Kerem ile eski yarışmacılardan Tuğçe’nin kavgası oldu. Kerem laf atmasıyla başlayan kavga çok uzun sürmedi.

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

Hazer Amani Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun jüriliğinde dün akşam çorba tadımı yapıldı. Meltem ile Kerem’in yaptığı çorba elenen ismi belli etti. Dün gece elenen isim Meltem oldu. Meltem yemek yapmaya ara verdikten sonra yarışmada ne kadar büyük deneyimler edindiğini anlatmıştı.

MASTERCHEF 31. BÖLÜM İZLE

MASTERCHEF ÜÇLÜ FİNALE KİM KALDI?

Masterchef’te son dörde kalan yarışmacılar üçlü finale dün akşam kıyasıya yarıştı. Burcu üçlü finale kalmayı garantileyen ilk isim oldu. Ton balıklı tartar pişiren yarışmacılardan en beğenilen iki isim ön plana çıktı. Kerem ve Uğur’un yaptığı tartarlar beğenildi ve iki isim arasında en beğenilen tabak rozet kazanarak finalist oldu. Şefler tarafından beğenilen ve ikinci finalist olmaya hak kazanan isim Kerem oldu. MasterChef Türkiye 3’lü finalde ise Kerem, Burcu ve Uğur mücadele edecek.

MASTERCHEF HAKKINDA

14 MasterChef adayının kıyasıya rekabet edeceği programda profesyonel şefler; Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu yer alacak. Bu üç isim programda hem jüri üyesi hem de sunucu olarak görev alıyor. Dünyada birçok televizyon kanalında prime time kuşağında yayınlanan ve iyi reyting alan yemek programı MasterChef pazartesi ve salı günleri yayınlanıyor. Yapımcılığını, TV8'in gündüz kuşağında yayınlanan ‘Gerçeğin Peşinde', ‘Yemekteyiz' ve ‘Survivor Panorama' gibi birçok programı çeken Bloom Medya ve Uygar Ataş üstleniyor.